Гололед в Саранске: десятки пострадавших обратились к врачам

Ледяной дождь, прошедший в Саранске, привел к росту числа травм среди горожан. Гололед на улицах и во дворах стал причиной падений и переломов.

"За предыдущие сутки за медицинской помощью к нам обратились около 60 пострадавших", - сообщили врачи городского травмпункта.

По словам медиков, это относительно небольшое количество по сравнению с прошлыми годами. Иногда после сильного гололеда за сутки поступает до 100 человек с травмами.

Врачи отмечают, что травмы у пострадавших типичны для зимнего времени: переломы, ушибы. Всем обратившимся в травмпункт оказана необходимая медицинская помощь.

Горожан призывают быть осторожными при передвижении по скользким поверхностям. Рекомендуется выбирать обувь с нескользящей подошвой, а также использовать трости или ходунки для дополнительной поддержки.