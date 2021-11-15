Стая безнадзорных собак терроризирует жителей Саранска

Жители Саранска жалуются на стаю безнадзорных собак, которая бродит рядом с детским садом на улице Студенческой, 4. Горожане опасаются, что животные могут напасть на людей.

"Ужас! Улица Студенческая, 4. Бродит стая из 6 здоровенных, откормленных собак. Откуда они взялись? Никогда такого не было. Очень страшно ходить рано утром и поздно вечером. Администрация, где службы по отлову или что нам самим их ловить? Примите меры, пока они кого-нибудь не покусали. Рядом находится детский садик", - написала автор публикации в сообществе "Саранск | Доска позора".

В комментариях мнения горожан разделились. Одни вступились за бездомных собак, другие призвали решать проблему.

"Печально, что уже столько лет люди жалуются, а решить вопрос не могут. Собак так и не отловили, размножаются они там спокойно", - отметила одна из комментаторов.

"Живу в этом районе, и ужас в том, что из подъезда выйти невозможно на работу. И их там не 6 собак, каждое утро насчитываю больше 8. И бегают они не по одной, а сразу стаей", - написала другая горожанка.

"В этом районе я не первый год наблюдаю группу собак. Им вообще пофиг на людей. Поели из мусорки и спят у труб. Какие- то с чипами", в – заявила еще одна жительница Саранска.

Жители просят городские власти принять меры по отлову безнадзорных собак, чтобы предотвратить возможные нападения.