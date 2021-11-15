В Мордовии продолжат строительство часовни на кладбище в Ромоданово

В поселке Ромоданово Мордовии этой весной будет продолжено строительство часовни в честь преподобного Серафима Саровского. Материалы для возобновления работ все еще заготавливаются.

"Будем просить Господа, чтобы после возобновления активных строительных работ, они продолжались также быстро, как и осенью. Любой желающий может помочь Ромодановскому благочинию в Богоугодном деле", - сообщили в ромодановском храме Казанской иконы Божией Матери.

Напомним, что возведение часовни на кладбище в поселке Ромоданово началось в сентябре прошлого года. За несколько месяцев строителям удалось выполнить все запланированные работы.