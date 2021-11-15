В Мордовии в ДТП пострадала пассажирка

Вечером 14 февраля в Ковылкинскую ЦРБ была госпитализирована 51-летняя женщина. Различные травмы она получила во время аварии в Кадошкинском районе.

Как сообщили в ГИБДД Мордовии, столкновение произошло в 15:50 по вине 35-летнего водителя "ВАЗ-21154". При выезде на главную дорогу он не пропустил "Ладу-211440", которой управлял 47-летний мужчина. В итоге травмы получила пассажирка "четырнадцатой".

"После ДТП водитель автомашины "ВАЗ-21154" скрылся с места происшествия, принятыми мерами розыска был задержан", - уточнили в ГИБДД Мордовии.

Установлено, что водитель "Лады" был трезв, на мужчину составили протокол из-за отсутствия полиса ОСАГО. Предполагаемый виновник ДТП также не остался без внимания. На него составили протоколы за отказ от медицинского освидетельствования, оставление места аварии и невыполнение требования уступить дорогу.

Как отметили в госавтоинспекции, за 2023-2024 годы водитель "ВАЗа" был 24 раза оштрафован за нарушения правил дорожного движения.