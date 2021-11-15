Мангалы: помощники для готовки блюд на углях

Кто не любит вкусный и ароматный шашлык? Приготовить блюдо на природе не получится без покупного или самодельного мангала. Чтобы в результате получались сочное мясо, запеченные овощи, рыба, а процесс жарки приносил удовольствие, владельцы участка приобретают правильный мангал для дачи или частного дома.

На что обратить внимание при выборе жаровни?

Интернет-магазин мангалов https://mangalplus.ru/ предлагает покупателям качественные стационарные и мобильные конструкций в ассортименте. Устройство для жарки выполняют из толстой, прочной стали, способной выдержать частое применение и высокие температуры.

В целях безопасного пользования выбирают тяжеловесные конструкции. Они гарантируют устойчивость при случайном попадании мячом, физических воздействиях, иных действиях. Если предусмотрено стационарное место, владельцы закрепляют конструкцию цементной стяжкой, небольшим фундаментом вокруг ножек.

Разжечь огонь и приготовить жаркие угли помогает система вентиляционных отверстий в боковых стенках. Усовершенствованные модели имеют систему поддува. Поддув регулирует интенсивность нагрева углей и скорость приготовления продуктов на шампурах или решетке.

Плюсы пользования мангалами

Продукты, приготовленные на углях - вкусные и полезные за счет отсутствия масла в ходе готовки на открытом воздухе. К плюсам мангальных конструкций также относятся:

быстрый результат;

мясо, рыба, овощи запекаются, сок остается внутри;

присутствует легкий аромат дыма;

на углях готовят разнообразные полуфабрикаты;

после жарки разводят огонь в чаще для обогрева при похолодании;

мобильные и стационарные конструкции применяют круглогодично.

В интернет магазине купите мангал https://mangalplus.ru/mangaly/. В каталоге размещены разнообразные формы и размеры; классические дровяные тонкостенные и толстостенные изделия, подарочные конструкции. Тонкий металл чаще применяют в производстве мобильных жаровен. Для перемещения предусмотрены ручки с двух сторон. Иногда модели оснащены колесиками для перемещения по садовым дорожкам.

В шашлычнице из тонкого металла нельзя часто разводить открытый огонь, так как материал прогорает. Внутрь насыпают готовые раскаленные угли. Мобильные жаровни не стоит оставлять на улице под дождем или снегом.

Если предстоит покупка мангала на всю жизнь, обратите внимание на жаровни из толстого жаропрочного металла. Обычно производители выпускают конструкции из чугуна или на основе его сплавов. Такие модели отличаются большим весом, повышенной износоустойчивостью. Они практически не ржавеют под воздействием осадков.

Хороший мангал - это не просто аксессуар для дачного отдыха. Конструкция для шашлыка приносит вместе с ароматом жаренного мяса хорошее настроение. Перед покупкой определитесь какие характеристики важны для будущей шашлычницы. Удачи в выборе металлической жаровни для дачи.