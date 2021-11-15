Жители Саранска жалуются на плохую уборку снега

Жители Саранска в очередной раз обращаются к властям города с просьбой улучшить уборку снега с дорог. По их словам, улицы сужены с обеих сторон из-за снежных валов высотой до 1,2 метра, а тротуары наполовину засыпаны снегом.

"У нас "Золотые ручки" только в единственном экземпляре? Если так, то почему не купить ещё несколько? Город от снега убирать надо!" - пишет один из жителей.

Представители городской администрации ответили на обращение, заявив, что уборка снега проводится на регулярной основе в порядке очередности. Для уборки прямых участков дорог используется лаповый снегопогрузчик, а на площадях и извилистых улицах снег убирают с помощью тракторов и фронтальных погрузчиков.