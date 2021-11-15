В Мордовии спасли краснокнижного орлана-белохвоста

В конце прошлого года в Ардатовском районе Мордовии местные жители обнаружили травмированного краснокнижного орлана-белохвоста. У птицы были перелом крыла и два перелома бедра со смещением.

Сотрудники регионального управления Росприроднадзора организовали транспортировку орлана в специализированный реабилитационный центр. Там ему провели операцию на ноге, вставив спицы.

Первое время птица чувствовала себя очень плохо, но сейчас идет на поправку. Орлан уже пытается вставать на больную ногу.

После полного заживления, удаления спиц и периода реабилитации специалисты смогут сделать вывод о возможности выпуска орлана-белохвоста в дикую природу.