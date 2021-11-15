Лиса появилась в поселке Ялга под Саранском

Жители столицы Мордовии заметили на территории рабочего поселка Ялга лису. Горожанам удалось запечатлеть дикое животное на видео, которое они опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что лиса сидит недалеко от домов и умывается. В комментариях горожане умилились и высказались о ситуации.

"Красавица", - прокомментировала жительница Саранска.

"Чего тут странного? У нас же даже на Мордовском гербе лиса нарисована!", - подметил другой горожанин.

"Это она за волком пришла, который по Химмашу ходил", - предположила еще одна комментатор.

"Какая упитанная!", - восхитился пользователь.