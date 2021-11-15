Суд признал недействительным кредитный договор на полмиллиона рублей, оформленный на пенсионерку из Саранска

Ленинский районный суд Саранска рассмотрел иск прокурора района и признал недействительным кредитный договор на сумму 500 тысяч рублей, оформленный на имя пожилой жительницы столицы Мордовии.

Как сообщили в прокуратуре республики, заем был оформлен через удаленный доступ 12 июля 2023 года. В тот же день неизвестные обналичили деньги через банкомат в Санкт-Петербурге. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Пенсионерка заявила, что никакого договора она не заключала и деньги не получала.

Прокуратура установила, что банк не согласовал с потерпевшей индивидуальные условия кредитного договора и не убедился в том, что финансовые операции совершаются ею в соответствии с ее волеизъявлением. Это привело к нарушению прав и законных интересов потерпевшей.

Суд удовлетворил требования прокурора и признал кредитный договор недействительным.