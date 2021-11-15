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Суд признал недействительным кредитный договор на полмиллиона рублей, оформленный на пенсионерку из Саранска

Суд признал недействительным кредитный договор на полмиллиона рублей, оформленный на пенсионерку из Саранска

Ленинский районный суд Саранска рассмотрел иск прокурора района и признал недействительным кредитный договор на сумму 500 тысяч рублей, оформленный на имя пожилой жительницы столицы Мордовии.

Как сообщили в прокуратуре республики, заем был оформлен через удаленный доступ 12 июля 2023 года. В тот же день неизвестные обналичили деньги через банкомат в Санкт-Петербурге. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Пенсионерка заявила, что никакого договора она не заключала и деньги не получала.

Прокуратура установила, что банк не согласовал с потерпевшей индивидуальные условия кредитного договора и не убедился в том, что финансовые операции совершаются ею в соответствии с ее волеизъявлением. Это привело к нарушению прав и законных интересов потерпевшей.

Суд удовлетворил требования прокурора и признал кредитный договор недействительным.