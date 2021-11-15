В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении матери, заклеившей рот плачущему ребенку

В Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении матери, которая заклеила рот плачущему ребенку. Видеозапись инцидента опубликовала пресс-служба регионального главка МВД России в Telegram.

На кадрах видно ребенка, вокруг нижней части головы которого обмотана липкая лента. На протяжении видео ребенок молчит.

После публикации видео ребенка изъяли из семьи и поместили в специализированное учреждение. В отношении его матери возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".