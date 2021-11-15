Мордовия реализует крупные инвестпроекты в АПК в 2024 году

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства Мордовии станет увеличение масштабов переработки молока. В 2024 году будет запущен новый молокоперерабатывающий завод мощностью 400 тонн в сутки.

В строительство комплекса инвестирует 6 млрд рублей агрохолдинг "Хорошее дело", производство которого уже составляет 300 тонн молока в сутки. На предприятии будут выпускать 10 тонн мороженого и 15 тонн творога ежедневно.

Еще один инвестор - ГК "Талина" - строит завод по производству кормов для непродуктивных животных. Годом ранее она запустила в Мордовии завод сухих кормов для домашних животных, мощности которого удвоят.

Таким образом, реализация крупных проектов в 2024 году позволит увеличить объемы переработки молока и выпуск кормов в республике.