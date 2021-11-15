В Мордовии продолжается развитие системы первичной медпомощи

В Мордовии в 2024 году продолжается реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение». Проект направлен на повышение доступности медицинской помощи для жителей населенных пунктов с численностью населения до 2000 человек, а также на внедрение современных стандартов оказания медицинской помощи.

Ключевые моменты:

Жителям сельской местности обеспечен доступ к первичной медико-санитарной помощи через фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и мобильные медицинские комплексы.

Увеличена доступность поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты «Новой модели организации оказания медицинской помощи».

Гражданам предоставлена возможность пройти профилактические осмотры и диспансеризацию.

Развивается система защиты прав пациентов и санитарная авиация, в том числе построена вертолетная площадка.

Национальные проекты:

Проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» является частью национального проекта «Здравоохранение», одного из 13 национальных проектов, объявленных Президентом России. Цель национальных проектов – улучшить качество жизни граждан в различных сферах, включая здравоохранение, образование и экономику.