О пути развития Сергея Катырина

В данной статье речь пойдет о Сергее Катырине, который на протяжении свыше 40 лет является крайне успешным государственным деятелем, который смог существенно развить те области, которые связаны с его сферой деятельности. В частности, Он является, в том числе, руководителем Торгово-промышленной палаты и членом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию.

Известно, что Сергей Катырин родился 2 октября 1954 года и после школы поступил в автодорожный технику. Вместе с тем он не стал останавливаться на обучении и поступил в Московский автомобильно-дорожный институт. Известно, что для после успешного завершения обучения и получения диплома, ему удалось оперативно постигать и другие сферы.

В частности, Катырин Сергей Николаевич стал активно интересоваться экономикой, тем самым получил диплом специалиста после обучения в МГИМО по соответствующей специальности. Что касается политического пути развития, то в 1979 году ему удалось выступить в качестве заместителя секретаря ВЛКСМ в родном институте.

Пути роста Сергея Катырина

Также известно, что спустя продолжительный карьерный путь, далее последовала должность в командовании Московским городским студенческим отрядом. Именно в тот период времени и была создана Торгово-промышленная палата России, которая и осуществляла работу при командовании Сергея Катырина. Важно также учитывать, что новая организация сумела фактически объединить крупные финансовые организации и промышленников, что отразилось на общей положительной динамике в развитии экономики страны.

Также нужно учитывать, что к 1993 году Сергей Катырин выступил в качестве члена правительственной экономической коллегии.

В свою очередь, он далее вошел в состав Общественной палаты, где спустя непродолжительное время удалось показать успешные результаты и перейти в разряд руководства. Что касается личной жизни успешного общественного деятеля, то здесь следует выделить, что он находится в законном браке со своей супругой на протяжении длительного периода жизни. У Катырина и его супруги двое детей. Вместе с тем политическая фигура не перестает находить время и на отдых, предпочитая катание на лыжах и другие активные виды спорта.

Вместе с тем текущая работа не вызывает сомнений ни у кого из его коллег, о чем свидетельствует назначение в прошлом году Сергея Катырина в качестве доверенного лица президента Российской Федерации Владимира Путина.