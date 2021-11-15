Государство должно заботиться о народе. Депутаты ЛДПР разработали ряд законов социальной направленности

Новые инициативы фракции направлены на поддержку ветеранов СВО, сотрудников опасных производств и россиян, занятых в опасных отраслях.

В социальном государстве не может быть «граждан второго сорта, - об этом говорил с самых высоких трибун Владимир Жириновский. Политик не раз поднимал тему вопиющего разрыва между бедными и богатыми, приводил шокирующие цифры: доходы бедных меньше в 40–50 раз, чем доходы богатых. Его всеобъемлющая стратегия по вопросам внешней политики, развития регионов, поддержки российского производителя и социальной защиты россиян, осталась для его соратников и последователей неизменна.

«Страна с такими ресурсами должна кататься как сыр в масле. Более богатой страны в мире нет. Единственная партия, которая на все на это реагирует, не идет на поводу у олигархов — ЛДПР», — заявлял Владимир Вольфович с парламентской трибуны в 2021 году.

Дело не в уничтожении богатых (нам не нужна еще одна кровавая и беспощадная революция), а в поддержке бедных. Им надо предоставить возможность своим трудом кормить семьи и достойно жить», — так политик формулировал свою социальную доктрину. Этим принципам следуют и его однопартийцы.

Только за первый месяц весенней сессии депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли череду законопроектов социальной направленности. Депутаты обратили внимание на несправедливое начисление стажа работникам вредных производств. Сейчас в стаж, дающий право на льготы, засчитывают только время, проведенное непосредственно в опасных условиях. Скажем, для пожарных — это лишь часы работы на возгораниях, но не дежурства в части. По новому законопроекту, люди, занятые в опасных отраслях, должны получать льготный стаж за все время, проведенное на рабочем месте. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение нижней палаты

Еще один - касается социальной поддержки участников СВО, получивших инвалидность. Парламентарии предлагают за счет федерального бюджета выделять данной категории граждан специальные автомобили с ручным управлением. На сегодняшний день инвалидам войн приходится за свои деньги покупать и переоборудовать машины. Документ также внесен на рассмотрение Госдумы.

На вопрос «где брать деньги на новые социальные программы» у главы фракции ЛДПР Леонида Слуцкого есть внятный ответ. Нужно перестать финансировать врагов России. Так, политик предлагает «замороженные средства» за вносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ направит на нужды участников СВО и их семей, а бессмысленную выплату роялти антироссийски настроенным деятелям искусства направить в поддержку молодой талантливой молодежи.

«Предателей России, тех, кто уехал за границу и оттуда дискредитирует Вооружённые Силы РФ, власть, российское общество, тех, кто не уважает наши законы, надо лишить авторских отчислений и направить их гонорары на развитие культуры в регионах и поддержку талантливой молодежи», - заявляет Слуцкий. Соответствующая инициатива направлена на заключение в Правительство.



