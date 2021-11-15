В селе Кочетовка появилась новая детская площадка

В 2023 году в селе Кочетовка Инсарского района Мордовии появилась новая детская игровая площадка. Она была установлена на месте старой, пришедшей в негодность.

— Детская площадка установлена в самом центре села, возле памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., — рассказала «Известиям Мордовии» глава Кочетовского сельского поселения Татьяна Бакулина. — Площадка очень популярна, в теплое время года она никогда не пустует, здесь проводят свой досуг дети в возрасте до 12 лет.

Учтены и интересы родителей, для которых ожидание детей будет комфортным, так как рядом с площадкой появились удобные скамейки.

На приобретение игровой площадки было израсходовано 780 тыс. руб. из республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Новая детская площадка стала местом притяжения для детей и родителей села Кочетовка, обеспечивая им комфортный и безопасный досуг.