Братья-близнецы из Рузаевки едва не сели в колонию за попытку взлома сайтов

Два 19-летних брата-близнеца из Рузаевки возомнили себя хакерами и попытались взломать сайты Судебного департамента при Верховном суде РФ и Минздрава Мордовии. Однако их планы были пресечены сотрудниками УФСБ.

Братья увлекаются компьютерами с детства и хорошо разбираются в них. На их домашнем компьютере были установлены различные программы, в том числе та, с помощью которой они пытались атаковать сайты официальных ведомств.

В свое оправдание молодые люди заявили, что хотели проверить свои способности.

«Благодаря своевременным действиям сотрудников УФСБ молодые люди не смогли реализовать свой преступный умысел», — прокомментировали в пресс-службе УФСБ по РМ.

За попытку взлома братьям вынесли официальное предостережение. Если они повторят свою попытку и она окажется успешной, им может грозить до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.