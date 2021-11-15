42 млн рублей выделено на реконструкцию поликлиники в Ельниковском районе

В Ельниковском районе Мордовии приступили к реконструкции местной поликлиники. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Из бюджета на эти цели выделено 42 млн рублей.

В настоящее время подрядчик проводит демонтажные работы на объекте. После рабочие выровняют стены, заменят кровлю, двери и окна здания, а также напольное и потолочное покрытия.

Реконструкция поликлиники позволит улучшить условия оказания медицинской помощи населению Ельниковского района и повысить качество медицинского обслуживания.