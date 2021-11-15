В Саранске мошенники обманули репетитора на 48 тысяч рублей

В Саранске к сотрудникам полиции обратилась 20-летняя девушка, которая перечислила мошенникам 48 тысяч рублей. Потерпевшая предоставляла услуги репетитора по обучению английскому языку.

По словам девушки, ей позвонил неизвестный мужчина, который хотел взять у нее уроки английского. Он попросил продиктовать ему реквизиты банковской карты, чтобы перевести на нее деньги за полный курс занятий. Репетитор озвучила данные карты и код, который пришел ей в СМС.

После этого с ее счета несколькими транзакциями были списаны все деньги. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению лиц.