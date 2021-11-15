Проблемы с общественным транспортом в Саранске: горожане вынуждены ждать по часу на остановках

Жители Саранска вновь обратили внимание на проблему с общественным транспортом в городе. Соответствующая жалоба появилась в сообществе «Саранск | Доска Позора» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я, конечно, понимаю, воскресенье, но где общественный транспорт? Час простоял на остановке и очень уже опаздывал на работу, благо, остановились добрые люди, доехал до работы. Правда, на три минуты опоздал. Вы чего творите, администрация, где ваша совесть?», — возмущается горожанин.

Другие жители города поддержали обращение мужчины.

«Я езжу в пять утра на первой газели, она идет одна, другие едут позже. Народу набивается много. И вот, в пятницу останавливает нашу газель ППС и на водителя составляют протокол. За перегруз. А что ему делать, не сажать людей утром, выгонять из салона? Почему-то вечером не проверяют транспорт, который едет битком забитый даже с открытыми дверями. Протокол надо составлять на наших чиновников», – считает пользователь сети.

«Где же хвалёные красные автобусы, которые купили в Татарстане? Сломались, год не прошел», – считает другой житель Саранска.