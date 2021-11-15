Гололед в Саранске: число пострадавших превысило 170 человек

Несмотря на то, что дорожки и тротуары в Саранске присыпало снегом, скользкий лед под ним никуда не исчез. В результате число пострадавших от гололеда продолжает расти.

— За минувшую субботу, 17 февраля, за медицинской помощью к нам обратились 89 человек, — рассказали «Известиям Мордовии» врачи городского травмпункта. — В воскресенье, 18 февраля, пострадавших было практически столько же: 86 человек. Получается, за все выходные к нам обратились 175 больных. Пациентов у нас становится больше. Для сравнения, на прошлой неделе, когда только прошёл ледяной дождь, за один день — 13 февраля — к нам обратилось гораздо меньше пострадавших: всего 60 человек.

Травмы на выходных, к сожалению, люди получали типичные для зимы и гололёда: ушибы и переломы. Всем обратившимся в травмпункт оказана необходимая медицинская помощь.

Врачи призывают горожан быть осторожнее, не спешить на скользких участках дорожек и тротуаров.