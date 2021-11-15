Дорожники Мордовии продолжают борьбу со снегом на федеральных трассах

Снежная зима продолжает создавать сложности для водителей в Мордовии. Как сообщает АО "Мордовавтодор", дорожные службы региона проводят масштабные работы по расчистке основных федеральных трасс от снега и льда.

В частности, идут активные работы на трассах Р-178 "Саранск – Сурское - Ульяновск" и М-5 "Урал" "Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск". Дорожники убирают снег с проезжей части, обрабатывают ее противогололедными материалами, а также очищают от снега автопавильоны, прилегающие территории и светоотражающие элементы.

Эти меры призваны обеспечить безопасность и бесперебойное движение транспорта по важнейшим федеральным магистралям Мордовии в условиях снежной зимы. Дорожные службы региона работают в усиленном режиме, чтобы свести к минимуму влияние непогоды на дорожное движение.