В Саранске сосульки угрожают безопасности горожан

В Саранске местные жители выразили обеспокоенность по поводу огромных сосулек, свисающих с крыш домов. Соответствующие жалобы появились в социальных сетях.

В частности, жительница дома №7 по улице Семашко обратилась в сообщество "Саранск Доска Позора" с сообщением: "Висят сосульки, ждут свою жертву. Никому не надо. Как бороться с домоуправлением? За что платим?".

Другие горожане поддержали жалобу и поделились своими наблюдениями. Они отметили, что соответствующее домоуправление игнорирует свои обязанности и не принимает мер по устранению опасности.

"Закидайте их заявками. Может, и правда с верхними соседями поговорить и сбить?", - предложила одна из жительниц.

"ДУ, к которому относится данный дом, забило на него еще с лета. Двор не чистился ни разу. Жильцы сами убирают снег. В подъезде не убираются, урны у подъездов переполнены мусором", - посетовала другая.