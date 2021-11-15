Волонтёры в Мордовии не оставляют в беде многодетные семьи, одиноких родителей и пенсионеров

Саранские волонтёры из сообщества "Доброделание" при Союзе православной молодёжи Мордовии продолжают оказывать всестороннюю помощь нуждающимся. В феврале активисты сосредоточили свои усилия на поддержке многодетных семей, родителей-одиночек, одиноких пенсионеров и инвалидов.

"У нас много подопечных", - говорит руководитель сообщества Жанна Мишанина. "Недавно мы помогли одинокой маме с двумя детьми, которая сама раньше регулярно помогала нуждающимся. Но сейчас она попала в затруднительную ситуацию, и мы не могли её оставить одну".

Волонтёры собирают для нуждающихся продукты, одежду, обувь, предметы гигиены и другие необходимые вещи. Недавно одной семье была передана детская коляска.

"Мы помогаем не только материально, – отмечает Мишанина. – Благодаря помощи неравнодушных людей недавно помогли одной бабушке-инвалиду купить лекарства, а для другой женщины-инвалида приобрели трость".

Помимо этого, "доброделы" продолжают кормить бездомных людей, которые ночуют в городском Доме ночного пребывания.

Волонтёры выражают благодарность всем благотворителям и активистам-помощникам, которые делают возможным продолжение их благородных дел.