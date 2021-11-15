Мордовские изобретатели создали ткань, которая регулирует температуру тела

Команда из Мордовии, участвующая в 11-м сезоне "Школы стартапов Сколково", создала уникальный терморегулирующий материал.

"Наша ткань способна поглощать тепло, когда человеку становится жарко, и высвобождать накопленное тепло, когда температура снижается, – пояснил молодой учёный Владимир Бутузов. – Это обеспечивает постоянный баланс температуры, предотвращая перегрев или охлаждение".

Проект команды из Мордовии получил высокую оценку на федеральном уровне. В результате было заключено соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих производителей нетканых материалов.

Новая технология имеет широкий спектр применения, включая производство одежды, постельных принадлежностей и медицинских изделий. Она позволит повысить комфорт и безопасность людей, особенно в условиях экстремальных температур.