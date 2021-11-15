Суд вынес приговор местному жителю за ножевое ранение в ходе бытовой ссоры в Саранске

В Саранске вынесен приговор ранее судимому местному жителю за нанесение тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в 2023 году. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый поссорился с потерпевшим возле дома по улице Коммунистической. В ходе ссоры он нанес потерпевшему удар ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

В суде подсудимый признал свою вину. Его адвокат просил смягчить наказание, ссылаясь на то, что подсудимый нанес травму, защищаясь от противоправных действий потерпевшего.

Однако суд не удовлетворил ходатайство адвоката и оставил приговор без изменений. Мужчину приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.