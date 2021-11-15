В Мордовии орудуют мошенники, выдающие себя за министра финансов

Министерство финансов Мордовии предупреждает жителей республики о мошенниках, которые создают фейковые аккаунты в социальных сетях и мессенджерах от имени министра финансов Сергея Тюркина.

Злоумышленники используют эти аккаунты для обмана пользователей, выманивания денег и распространения фишинговых ссылок.

"Не поддавайтесь на провокации! Это распространенная мошенническая схема", - подчеркнули в ведомстве. "Мошенники создают клон учетной записи, чтобы обманывать людей из списка контактов, просить перейти по фишинговым ссылкам, проголосовать в каком-то конкурсе или напрямую отправлять деньги".

Граждан просят быть бдительными и не переходить по ссылкам, не переводить деньги и не вступать в переписку с мошенниками даже ради развлечения.

"Сейчас мошенники могут писать голос для голосового подтверждения команд", - пояснили в минфине.

В случае обнаружения подозрительных аккаунтов от имени руководителя минфина Мордовии необходимо сообщить об этом в ведомство или правоохранительные органы.