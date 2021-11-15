Антициклон принес в Мордовию тепло и солнце

Снегопады и морозы в Мордовии остались позади. В выходные город в последний раз засыпало снегом, и теперь погода будет только налаживаться.

На территории республики сейчас господствует антициклон. Несмотря на то, что до конца недели атлантический циклон еще пару раз попытается принести осадки, сильных снегопадов и морозов не ожидается.

"Температура воздуха у нас будет равномерная", - сообщила Нина Гульнина, начальник отдела гидрометеообслуживания Мордовского гидрометцентра. "С 25 февраля ночью будет от -9 до -4 градусов, днем от -1 до -6 градусов. Осадков не будет, зато мы увидим солнышко".

В городе и на федеральных трассах продолжается активная уборка снега. Обработка проезжей части ведется непрерывно. На борьбу с гололедом уже потрачено более 350 тонн песко-соляной смеси и реагента.