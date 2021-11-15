Краснослободский суд направил алиментщика на принудительные работы

Краснослободским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Краснослободска. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов).

Судом установлено, что подсудимый, ранее судимый за аналогичное преступление, с апреля по ноябрь 2023 года не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетней дочери. В результате образовалась задолженность в размере 235 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 4 месяцам 10 дням лишения свободы. Однако в связи с наличием смягчающих обстоятельств наказание было заменено на принудительные работы на тот же срок.