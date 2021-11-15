Глава Мордовии Артем Здунов принял участие в совещании Президента РФ по капремонту школ

Во вторник, 20 февраля, Президент РФ Владимир Путин провел совещание по реализации программы капитального ремонта школ. В нем приняли участие представители 16 регионов России, включая Республику Мордовия.

За последние два года в стране удалось привести в порядок более 4 тысяч школьных зданий. Это позволило 1,8 миллионам детей обучаться в современных и комфортных условиях. Особое внимание уделялось развитию материально-технической базы сельских школ.

Мордовия стала одним из лидеров по реализации программы. За два года в республике капитально отремонтировали 32 школы, из которых 15 находятся в сельской местности. Здания не только обновили, но и оснастили современным оборудованием, создав комфортные и современные школьные пространства.

В 2024 году в Мордовии по программе капремонта отремонтируют еще шесть школ. Это позволит еще большему количеству детей учиться в современных и безопасных условиях.