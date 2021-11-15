В Мордовии ведется рекультивация несанкционированных свалок

В рамках республиканской инициативы "Чистая страна" национального проекта "Экология" в Мордовии ведется активная работа по ликвидации незаконных свалок твердых бытовых отходов. В настоящий момент работы ведутся в Рузаевском, Краснослободском и Темниковском районах.

В Рузаевском районе подрядная организация создает верхний противофильтрационный экран и доставляет грунт для планировки откосов грунтового основания. В Краснослободском районе начат технический этап восстановления: для выравнивания основания свалки используется привозной грунт. Работы в Темниковском районе выполняются с опережением, однако с началом зимнего сезона их временно приостановили.

В 2023 году в Мордовии успешно завершилась крупномасштабная рекультивация мусорной свалки в Ковылкинском районе в рамках нацпроекта "Экология". На площади 3,8 га было убрано более 52 тыс. тонн отходов. Этот случай стал первым в республике, когда несанкционированная свалка была успешно рекультивирована. Благодаря ликвидации этого объекта удалось значительно улучшить качество жизни местных жителей за счет устранения вреда окружающей среде.