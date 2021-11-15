Россельхознадзор открыл дорогу мордовской сгущенке в Сербию

Мордовские производители сгущенного молока получили разрешение на экспорт своей продукции в Сербию. Это стало возможным благодаря успешному прохождению обследования предприятия Россельхознадзором по Республике Мордовия и Пензенской области.

В ходе обследования проверялось соответствие продукции ветеринарно-санитарным требованиям Сербии, наличие системы прослеживания производства и участие предприятия в государственном мониторинге качества и безопасности продукции.

По результатам обследования предприятие было включено в реестр экспортеров с 1 февраля 2024 года. Это позволит мордовским производителям поставлять свою продукцию на сербский рынок.

Управление Россельхознадзора по РМ и Пензенской области постоянно осуществляет государственный ветеринарный надзор за экспортными поставками животноводческой продукции из Мордовии на рынки зарубежных стран.