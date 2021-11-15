Заместитель Председателя Правительства Мордовии ответил на вопросы жителей республики

Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Батыр Эмеев в прямом эфире паблика «Республика Мордовия» "ВКонтакте" рассказал о результатах работы по привлечению инвестиций в регион.

В прошлом году в Мордовии было реализовано почти 30 инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и производство высокотехнологичной продукции. Благодаря этому было создано около 600 новых рабочих мест. В текущем году на стадии реализации находится порядка 15 инвестиционных проектов в различных сферах. Общий объем инвестиций составит около 10 млрд рублей.

«Глава Мордовии поставил задачу сделать Мордовию центром инвестиционной привлекательности. Частично нам это уже удается. К нам приходят инвесторы из разных регионов нашей страны и локализуют здесь свои производства», - отметил Батыр Эмеев.

Также он рассказал о результатах поездки делегации Мордовии в Беларусь осенью прошлого года. С того момента было заключено дополнительных контрактов почти на 300 млн рублей. Одним из приоритетных направлений сотрудничества является взаимодействие с Минским автомобильным заводом.

Заместитель Председателя Правительства РМ подчеркнул, что в республике активно решается вопрос с дефицитом кадров. Ведется работа со студентами колледжей и техникумов, на предприятиях создаются комфортные условия работы, увеличивается заработная плата и т.д.