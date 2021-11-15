Учителя в Мордовии лишились почти 2,5 миллионов рублей из-за мошенников

В Мордовии мошенники обманули двух учителей, выманив у них крупную сумму денег.

Первой жертвой стала 29-летняя учительница из Саранска. В мессенджере ей написал неизвестный, представившийся директором школы. Он сообщил о якобы проводимой проверке и посоветовал связаться с сотрудниками банка и ФСБ.

Лже-сотрудники банка заявили, что мошенники пытаются оформить на имя учительницы кредит в размере 910 тысяч рублей. Чтобы предотвратить это, девушке предложили взять такой же заём и перевести деньги на "безопасные счета".

Учительница поверила и оформила кредит на 405 тысяч рублей, а также перевела 110 тысяч рублей с кредитной карты. Только позже она поняла, что стала жертвой обмана.

По аналогичной схеме мошенники обманули 23-летнего учителя из поселка Кадошкино. Он перевел злоумышленникам 1 миллион 980 тысяч рублей личных сбережений, в том числе полученных по программе поддержки учителей.