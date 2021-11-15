В Саранске дети вынуждены отбиваться от своры собак по пути в школу

Жители Саранска бьют тревогу из-за опасных бродячих собак, которые гуляют по улице Ярославской. По словам горожан, свора животных нападает на детей, идущих в школу.

"Сколько ещё можно писать, просить, чтобы избавили наш двор от бродячих собак? Мимо нашего двора ходят дети в сороковую и во вторую школы. Дошло до того, что взрослые вынуждены провожать детей на учёбу. Но не все могут это сделать. Многим школьникам приходится самостоятельно отбиваться от своры бродячих собак", - возмутилась одна из жительниц.

На обращение горожан отреагировали представители городской администрации. Они сообщили, что по указанному адресу уже был произведен отлов собак, в том числе щенков. Кроме того, на место выйдут дополнительные специалисты, чтобы провести повторный осмотр.

"Также есть чипированные особи", - добавили в администрации.

Жители надеются, что принятые меры помогут решить проблему с бродячими собаками и сделают улицу Ярославскую безопасной для детей и взрослых.