Горы снега в Саранске угрожают жизни пешеходов

Жители Саранска возмущены бездействием коммунальных служб, которые не справляются с уборкой снега в городе. Очередное обращение появилось в сообществе «Саранск | Доска Позора» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор поста рассказал о горе снега, которая образовалась перед пешеходным переходом у школы на Ремзаводе. По его словам, сугроб растет с каждым днем, создавая опасность для пешеходов и водителей.

«Одно спасает - быстро не поедет никто, ибо колея жуткая на дороге, но дети имеют особенность бегом выпрыгивать из-за этого сугроба, а на этом льду - можно и на черепашьей скорости не остановиться», - поделился своими опасениями мужчина.

В комментариях горожане поддержали автора поста и рассказали о подобных проблемах в других районах города.

«Таких переходов по городу тьма тьмущая... снег надо вывозить не с площади, вылизывая ее постоянно, чтобы у кого-то из окна вид был красивый, а убирать потенциально опасные места!» - считает один из пользователей сети.

«Поддерживаю автора, сами подвозим ребёнка до школы и, проезжая этот переход, очень страшно, что кто-то может броситься под колёса, потому что видимость как для водителя, так и для пешехода там нулевая», - пишет автомобилист.

Жители Саранска требуют от городских властей принять срочные меры по уборке снега и обеспечению безопасности пешеходов.