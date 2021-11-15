Информация о Когогине Сергее Анатольевиче

В данной статье речь пойдет об известном отечественном управленце, который сумел внести огромный вклад в область промышленности. Необходимо учесть и тот факт, что первый путь будущего специалиста был связан с тем, что он выступил в качестве фрезеровщика на моторостроительном предприятии, однако позднее ему удалось постепенно вырасти до уровня главы огромной российской компании «КАМаз».

Известно, что Когогин Сергей Анатольевич родился 16 ноября 1957 года. На данный момент сведения о родителях будущего специалиста отсутствуют. Кроме того, обучение в школе заняло лишь 8 лет, так как далее Сергей Когогин поступил в авиационный техникум, который закончил в 1977 году.

После успешного обучения в технику он поступил в Казанский государственный университет. Им сразу было принято решение о выборе факультета физики. На протяжении нескольких лет специалист проработал фрезеровщиком на местном заводе. Далее последовал переезд в Зеленодольск, где в течение нескольких лет удалось существенно повысить свой рост по карьере.

Становление и успехи Когогина Сергея

На местном машиностроительном заводе также удалось продемонстрировать высокий профессионализм, из-за чего стало возможным существенно улучшить свои результаты и снова показать рост в работе с переходом на новое место. Уже через несколько лет ему удалось вырасти до главы завода.

Далее последовал переход в компанию «КАМаз», однако в 2008 году по компании существенно отразился кризис, а потому приходилось работать на то, чтобы компания сумела сохранить свои высокие позиции на местном рынке.

Также известно, что Когогин Сергей Анатольевич принял решение начать работу в государственной сфере. Он перешел на работу в администрацию Зеленодольского района, тем самым возглавив ее. Местные жители высоко оценили профессионализм руководителя, что отразилось на улучшении их уровня жизни.

Что касается компании «КАМаз», то здесь удалось довольно быстро восстановить докризисные результаты по продажам, тогда как постепенно активность увеличивалась, что привело к тому, что компания является одним из лидеров на российском рынке, а также ее продукция пользуется огромным спросом на мировом рынке. Сергей Когогин отличился и тем, что усердно отстаивал интересы сферы промышленности, тем самым давая дальнейшее развитие компаниям, которые также оказались в сложном положении из-за последствий мирового кризиса.