Успехи в карьеры Татьяны Навки

В настоящее время Навка Татьяна Александровна является крайне известной и востребованной личностью, которая сумела достичь огромных успехов в области спорта.

В свою очередь, на протяжении всего пути ей удалось достичь огромного количества наград, тем самым подтвердив свои навыки и способности. Известно, что будущая фигуристка родилась в 1975 году в Днепропетровске в семьей инженера и экономиста. Однако несмотря на это, в юном возрасте девушка сумела проявить огромные способности в спорте, тем самым опираясь на те результаты, которые демонстрировали советские спортсмены. Как ни странно, свой первый выход на лед, который в дальнейшем и стал опорой для будущей карьеры, состоялся в 5 лет. Кроме того, продемонстрировать успехи удалось в том числе за счет преподавателей Александра Рожина и Тамары Ярчевской.

Следует отметить, что еще с 12 лет Татьяна Навка уже столкнулась с трудностями, которые проявились именно по причине активного занятия спорта. К 13 годам Навка Татьяна Александровна переехала в Москву, где и продолжила заниматься спортом и начала тренироваться в клубе «Москвич».

Путь карьеры Татьяны Навки

Партнером по танцам оказался Самвел Газелян, который к тому времени уже являлся успешным фигуристом, получившим огромное количество наград. Неоднократно возникали предположения о том, что Татьяна Навка получила американское гражданство, однако она всячески отрицает эти слухи. Более того, несмотря на то, что некоторый промежуток жизни она прожила в США, однако вопроса о необходимости получить местные документы не стояло.

Татьяна Навка неоднократно сменила различных партнеров в карьере по тем или иным причинам, однако любое парное катание всегда оборачивалось успехами и достижением высших наград, которые отразились на то, какую репутацию она и заработала.

Известно, что решение остановить спортивную карьеру было принято после успешного выступления на Олимпийских играх, однако показательные выходы на лед на различных мероприятиях продолжаются. Вместе с тем большинство поклонников фигурного катания не сомневаются в том профессионализме и количестве наград, которыми владения чемпионка Татьяна Навка. В настоящее время она также занимается подготовкой различных мероприятий, которые связаны с профилем ее карьеры, добившись и в данной области огромных успехов в масштабах всей страны и за ее пределами.