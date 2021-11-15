Информация о Марии Костюк

В данной статье речь пойдет о Костюк Марие Фёдоровне, которая сумела за свою карьеру показать высокий профессионализм и существенно улучшить ту сферу, в которая осуществляет активную деятельность. Мария Федоровна родилась 2 марта 1977 года в Еврейской автономной области. После обучения в школе поступил в институт по специальностям «Филология» и «История». Кроме того, далее она получила квалификацию учителя литературы и русского языка.

К 2013 году Костюк Мария Федоровна закончила Хабаровскую государственную академию экономики и права.

После получения образования ей поступило предложение начать работать в местной школе своего поселка.

Вместе с тем Мария Костюк поступила на службу в администрацию Смидовичского района, где трудилась на протяжении шести лет.

Уже к 2009 году Мария Костюк поступила на службу в качестве начальника отделка по работе с территориальным общественным управлением в Биробиджане. Кроме того, спустя короткий промежуток времени она стала заместителем главы мэра города Биробиджан.

Становление и успехи Марии Костюк

К 2017 году Мария Костюк перешла на работу в «Российские железные дороги», став начальном производственно-технического отдела. В свою очередь, ей параллельно удалось получить должность помощника Ростислава Эрнстовича Гольдштейна, члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, тем самым повысив свою квалификацию и имеющиеся навыки.

Далее рост по карьерной лестнице прослеживается более четко, так как ей удалось к 2020 году стать заместителем руководителя в аппарате губернатора правительства Еврейской автономной области. Следует отметить, что Мария Федоровна Костюк особое внимание продолжает уделять вопросам патриотизма, тем самым осуществляя встречи с матерями бойцов, которые принимают непосредственное участие в специальной военной операции. Такая помощь крайне актуальна и полезна, что неоднократно было подтверждено самими участниками данных встреч.

Что касается вопросов личной жизни, то Мария Федоровна Костюк находится в браке и воспитывает с мужем двоих детей. Следует отметить, что родственники и родные также имеют непосредственное отношение к защите своей родины, тогда как и супруг находился на фронте. Однако ввиду героического поступка супруга, его жизнь оборвалась после получения многочисленных осколочных ранений.

Таким образом, Мария Костюк показала яркий пример настоящего патриотизма, тем самым подтверждая огромные навыки и опыт, который был ей получен на различных местах прохождения службы.