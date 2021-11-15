Трагедия в Мордовии: пожар унес жизнь человека

В ночь на 26 февраля в Ардатовском районе Мордовии произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб один человек.

Сообщение о возгорании поступило в 00:30 по адресу: Ардатовский район, с. Суродеевка, ул. Заречная, д. 41.

Пожар заметили соседи, когда дом уже был объят пламенем. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади 80 кв.м.

Во время разбора завалов было обнаружено тело 52-летнего хозяина дома.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность печного отопления.