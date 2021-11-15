Экс-директора техникума в Саранске обвиняют в растрате

Пролетарский межрайонный следственный отдел СКР по Мордовии завершил расследование уголовного дела против бывшего директора техникума. Его обвиняют в растрате денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый заключил договор с адвокатом на оказание юридических услуг. Однако оплату защитнику он произвел за счет средств техникума. Таким образом, директор похитил 154 тысячи рублей.

В ходе следствия ущерб был возмещен в полном объеме.

Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники УФСБ по Мордовии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.