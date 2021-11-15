Житель Саранска оштрафован за демонстрацию нацистской символики

В Саранске к административной ответственности привлечен местный житель за публичное демонстрирование нацистской символики.

В ходе мониторинга интернета была обнаружена публикация, в которой сообщалось о подобном правонарушении. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Мордовии совместно с ОП №1 УМВД России по г. Саранск установили личность нарушителя. Им оказался 27-летний горожанин.

Выяснилось, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарисовал на снегу нацистскую символику с помощью газированного напитка.

В отношении него был составлен протокол по ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики").

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 1000 рублей.