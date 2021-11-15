Решение для пострадавших: ЛДПР бьет тревогу о деньгах в Киви-банке

Депутаты ЛДПР готовят поправки к закону «О страховании вкладов», чтобы вернуть средства пострадавшим от закрытия Киви-банка. Фракция решительно выступает за защиту интересов граждан и намерена обеспечить справедливое возмещение утраченных средств.



После отзыва Центробанком лицензии у Киви-банка (входил в топ-100 финансовых организаций по активам) в России случился крупный сбой платежей в различных сферах бизнеса. Кроме многочисленных кредитных организаций, пострадали рядовые клиенты. Счета граждан оказались в hold-режиме.



На то, как страдают в результате финансовых махинаций именно обычные люди, в очередной раз потребовала обратить внимание ЛДПР. Еще в 2016 году основатель партии Владимир Жириновский указывал: «Триллион долларов уже находится за границей. Это пять бюджетов страны! Да еще у теневой экономики, у мафии! У нас 10 бюджетов гуляют. Попробуйте вернуть в кассу. Тогда мы добьемся успеха».



Теперь сотни тысячи граждан оказались «заблокированными» после краха Киви-банка, заподозренного Регулятором в финансовых махинациях.



— Нельзя забывать о тех людях, которые пользовались электронными кошельками в законных целях, — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. — Киви-кошельки не попадают под механизм страхования вкладов, и для многих граждан одномоментная потеря средств стала значимой проблемой. Будем требовать от Центробанка опубликовать общую сумму заблокированных на электронных кошельках денег и указать конкретные сроки их возмещения гражданам.



В результате закрытия Киви-банка во всех регионах страны у людей возникли проблемы с платежами за ЖКХ, за услуги сотовой связи и др. оплатами. Для оперативного решения проблемы фракция ЛДПР в Госдуме во главе с Леонидом Слуцким приступила к разработке поправок в закон о страховании вкладов.

— Леонид Слуцкий, в том числе и его законопроекты, - о важном и насущном, — считает политолог Гарник Туманян, куратор экспертного клуба «Дигория». — Политик окончательно закрепился в роли «кандидата от регионов», а вернее, заступника регионов. Человека, готового открыто и громко говорить об имеющихся проблемах и предлагать пути их решения. Не врать и не бояться, - говорил когда-то Владимир Жириновский. Похоже, у его преемника позиция идентичная. Напомним, накануне Леонид Слуцкий выступил за возврат потерянных россиянами сбережений в 90-е годы. — Государство должно вернуть людям деньги и рассчитаться с долгами перед своими же согражданами, - заявил политик.