Столица Мордовии станет полигоном для масштабных учений по борьбе с терроризмом

В столице Мордовии с 27 по 28 февраля состоятся командно-штабные учения по противодействию террористической угрозе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В ходе учений будут отрабатываться действия оперативных служб по пресечению террористического акта и ликвидации его последствий. В частности, планируется проведение практических мероприятий на территории Пролетарского района Саранска.

Оперативный штаб Мордовии просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям, которые могут быть введены в ходе учений.