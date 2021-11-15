В Саранске пенсионерка перевела мошенникам 2 миллиона рублей

76-летняя жительница Саранска стала жертвой телефонных мошенников. Женщина лишилась всех своих сбережений в размере 2 миллионов рублей.

По словам пенсионерки, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники пытаются списать деньги со счета женщины и посоветовал ей перевести сбережения на резервный счет.

Пенсионерка поверила мошеннику и сняла все свои деньги в банке. Затем она перевела их через банкомат на указанный мошенником счет.

Впоследствии пенсионерке позвонили еще раз и попросили повторить операцию. Женщина снова перевела мошенникам 1 миллион рублей.

Только после этого прохожие обратили внимание на странное поведение пенсионерки и сообщили ей, что она, вероятно, связалась с аферистами. Однако женщина не поверила им и прогнала.