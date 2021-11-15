Весна в Мордовии задерживается: синоптики прогнозируют похолодание

Несмотря на то, что на календаре почти март, о весне в Мордовии пока говорить рано. Об этом предупредили в Мордовском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам дежурного синоптика МЦМГС Юлии Рябовой, в последний день февраля в республике ожидается похолодание. Ночью температура воздуха опустится до -2...-7 градусов, днем потеплеет до -2...+3 градусов.

В Саранске будет холоднее, чем в восточных районах Мордовии. В столице республики столбик термометра поднимется только до +1 градуса.