В Теньгушевском районе Мордовии возводят новый мост через реку Вечкилейка

В селе Теньгушево Мордовии продолжается возведение нового моста через реку Вечкилейка. На днях строители смонтировали пять балок, которые теперь предстоит обвязать, армировать и забетонировать.

Новый мост строится рядом со старой переправой, которая была возведена еще в 1973 году и обветшала за прошедшие десятилетия.

Как отметили в администрации Теньгушевского района, новый мост будет более безопасным и комфортным для водителей. В частности, угол поворота на мосту был выпрямлен по сравнению со старым.

На строительство нового моста выделено почти 90 миллионов рублей из бюджета. Работы планируется завершить в этом году.