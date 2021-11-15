В Мордовии музыкальный театр получил статус театра оперы и балета

Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева в Мордовии получил новый статус и теперь называется Государственный театр оперы и балета им. И.М. Яушева. Соответствующий приказ подписала министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина.

Директор театра Владимир Шарапов отметил, что здание изначально строилось под театр оперы и балета, и переименование стало логичным завершением поставленных задач.

По словам Шарапова, театр нарастил репертуар, который теперь полностью соответствует новому статусу. В программе театра около 50 спектаклей разных жанров, включая оперы, балеты, музыкальные комедии и мюзиклы.

Директор театра выразил благодарность зрителям и пообещал продолжать радовать их яркими постановками и интересными проектами.