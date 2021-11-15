Женщина в Мордовии убила знакомого топором из-за ссоры

В Атяшевском районе Мордовии задержана 46-летняя жительница села Знаменское по подозрению в убийстве 55-летнего знакомого.

24 февраля в одном из домов села Покровское было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что к преступлению причастна задержанная.

Выяснилось, что накануне вечером подозреваемая и потерпевший находились в доме последнего и распивали спиртные напитки. Из-за незначительного повода между ними возникла ссора. В ходе конфликта женщина схватила топор и нанесла хозяину жилища множественные удары по голове, шее и лицу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту Следственным комитетом РФ по Мордовии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемая арестована.