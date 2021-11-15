Наркоторговцев из Таджикистана и Мордовии задержали с крупной партией метадона

В Мордовии задержана преступная группа, занимавшаяся незаконным оборотом наркотиков. В ее состав входили гражданин Таджикистана и двое жителей Лямбирского района республики.

В ходе следствия установлено, что летом прошлого года иностранный гражданин приобрел в Москве и Московской области крупную партию метадона. Часть наркотиков он спрятал в тайнике в Саранске, а остальное оставил в съемной квартире.

Позже двое жителей Мордовии извлекли из тайника часть метадона и оборудовали собственный тайник для сбыта. Во время задержания у них было изъято 18 свертков с наркотиками.

В июле 2023 года сотрудники УНК МВД Мордовии задержали гражданина Таджикистана, который приехал в Саранск, чтобы сбыть оставшиеся наркотики.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.