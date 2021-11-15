На улице Эркая, 8 в Саранске из кранов вторую неделю идёт ржавая вода

Жители нескольких улиц города Саранска продолжают сталкиваться с проблемой плохого качества горячей воды. Источником жалоб стала публикация в сообществе "Саранск | Доска Позора" в социальной сети "ВКонтакте", где одна из горожанок пожаловалась на текущую из крана ржавчину.

В комментариях другие жители подтвердили, что с подобными проблемами уже не впервые сталкиваются на своих улицах. Так, на улице Эркая ржавая вода в систему поступает вторую неделю. Местные жители недоумевают из-за отсутствия конструктивных действий со стороны коммунальных служб и вынуждены ежедневно обращаться в аварийную службу.